Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund

Nr. 0806

Ein Unbekannter hat gestern Nachmittag in Wilhelmstadt eine Frau fremdenfeindlich beleidigt. Die 44-Jährige erstatte auf einem Polizeiabschnitt eine Strafanzeige und gab an, dass sie gegen 17.45 Uhr auf einem Spielplatz am Földerichplatz auf einer Bank saß und mit einem unbekannten Mann in ein Gespräch kam. Plötzlich habe er sie fremdenfeindlich beschimpft, woraufhin sie sich weg setzte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.