Fußgängerin in Reinickendorf schwer verletzt

Nr. 0803

Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam eine Frau heute Mittag nach einem Verkehrsunfall in Reinickendorf in ein Krankenhaus.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die 92-Jährige gegen 11.15 Uhr in der Roedernallee aus einem BVG-Bus gestiegen war und unmittelbar danach hinter dem Bus die Straße queren wollte. Ein 83-jähriger Mann konnte seinen Citroen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und erfasste die Dame.

Sie wurde nach ärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht, in der sie notoperiert wurde. Der Autofahrer musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden, da er einen Schock erlitten hatte.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1.