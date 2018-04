Senior vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0801

Seit gestern Nachmittag wird der 94-jährige Rudi NEMITZ aus Schöneberg vermisst. Er nahm einen Zahnarzttermin am Alexanderplatz wahr und kehrte nicht an seinen Wohnort, ein Seniorenheim in der Kurfürstenstraße, zurück.

Herr NEMITZ ist körperlich und geistig gesund und nutzt für seine Wege öffentliche Verkehrsmittel.

Personenbeschreibung: