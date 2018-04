Kleintransporter brannten

Nr. 0798

In der vergangenen Nacht brannten in Oberschöneweide zwei Kleintransporter. Gegen 2.40 Uhr nahm ein 33-Jähriger im Fritz-König-Weg einen Feuerschein wahr. Als er nachschaute, entdeckte er Flammen an zwei hintereinander geparkten Fahrzeugen eines Wohnungsunternehmens, ein Opel Vivaro und ein Opel Movano, und alarmierte Polizei sowie Feuerwehr. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Während der Opel Vivaro vollständig zerstört wurde, wurde der Opel Movano stark am Heck beschädigt. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung mit politischem Hintergrund ausgegangen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.