Nr. 0797

Ein Unbekannter hat in der vergangenen Nacht in Schöneberg ein Hotel überfallen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge bat der Mann gegen 0.20 Uhr beim Betreten des Hotels in der Fuggerstraße um Hilfe bei der Bedienung eines Computers für Gäste. Plötzlich rannte der vermeintliche Gast auf den Portier zu, beschimpfte und bedrohte ihn mit einem Messer. Anschließend öffnete der Unbekannte gewaltsam die Kasse und nahm das Geld an sich. Bevor der Räuber das Hotel verlassen konnte, verschloss der Mitarbeiter die Eingangstür und sperrte sich dann aus Angst in eine Toilette ein. Dem Täter gelang, es die Eingangstür aufzubrechen und zu flüchteten. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 ermittelt.