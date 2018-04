Mit Sicherheit durch Berlin – Polizeidirektion 6: Da für Dich, auch im ÖPNV!

Nr. 0793

Unter diesem Motto führt die Polizeidirektion 6 gemeinsam mit den Berliner Verkehrsbetrieben sowie der Bundespolizei in der Nacht vom 14. April 2018 zum 15. April 2018, in der Zeit von 19 Uhr bis 1 Uhr, einen Schwerpunkteinsatz zum Thema „Sicherheit im ÖPNV“ durch. Etwa 120 Polizistinnen und Polizisten sind in den Bezirken Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick verstärkt präsent in U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Berlinerinnen und Berliner. Gemeinsame Streifen mit Mitarbeitenden der BVG werden für zusätzliche Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln sorgen.

Darüber hinaus können sich Interessierte an einem Informationsstand der Polizei Berlin am Bahnhof Lichtenberg beraten lassen und Hinweise zum Schutz vor Diebstahl und Einbruch, aber auch zur Zivilcourage erhalten.

Weitere Informationen rund um das Thema Prävention erhalten Sie hier.