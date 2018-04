Streitigkeiten führten zu Beleidigungen und Körperverletzung

Nr. 0790

Weil eine Frau mit ihrem Fahrzeug auf einer Grundstücksauffahrt hielt, kam es gestern Abend gegen 21 Uhr in Lichtenrade zu einem Polizeieinsatz. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben der Beteiligten hielt die 26-Jährige, die in Begleitung einer Freundin war, mit ihrem Pkw auf einer Grundstückseinfahrt am Lichtenrader Damm. Daraufhin soll zunächst eine 49-jährige Frau die Autofahrerin angesprochen haben und es entstand eine Diskussion über das Benutzen der Auffahrt. Kurz darauf kam der ebenfalls 49-jährige Ehemann hinzu und der Streit eskalierte. Neben fremdenfeindlichen Beschimpfungen gegenüber der 26-Jährigen soll der 49-Jährige die Autotür mehrfach zugeschlagen und dabei das Bein der jungen Frau eingeklemmt haben. Die alarmierten Polizeibeamten fertigten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Die 26-Jährige wird sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.