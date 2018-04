Wettbüro überfallen

Nr. 0788

Ein Wettbüro in Wittenau war in der vergangenen Nacht das Ziel von drei Räubern. Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 22 Uhr die Maskierten das Geschäft in der Oranienburger Straße, bedrohten den 48-jährigen Angestellten mit einem Schlagstock und einem Messer und forderten die Herausgabe der Einnahmen. Dabei wurde der Überfallene mehrfach ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten die Kriminellen mit der erlangten Beute. Ein anwesender Gast blieb unverletzt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 führt die Ermittlungen.