Falsche Polizisten vor Wohnungstür – Nachbarin alarmiert die Echten

Nr. 0786

Gestern Vormittag alarmierte eine aufmerksame Mieterin die Polizei wegen Betrugsverdachts zu einem Mehrfamilienhaus in die Heerstraße in Staaken. Gegen 10.30 Uhr bemerkte die Frau zwei Männer vor der Wohnungstür ihres 84-jährigen Nachbarn und bekam mit, dass diese sich als Polizisten ausgaben. Ihr kam die gesamte Situation sehr merkwürdig vor und sie rief die Polizei. Die eintreffenden Beamten des Polizeiabschnitts 23 nahmen in der Wohnung des Seniors ihre falschen „Kollegen“ und eine vor dem Haus wartende Begleiterin der beiden Tatverdächtigen fest. Der Senior gab an, dass das Duo ihm sagte, es sei eingebrochen worden und sie müssten seine Wohnung überprüfen. Daraufhin habe er sie eingelassen. Die 26 und 33 Jahre alten Männer hatten gefälschte Dienstausweise und ein kleines Funkgerät bei sich. Einem der beiden gelang es, den „Ausweis“ in der Wohnung wegzuwerfen. Während die Männer einem Fachkommissariat für Trickdiebstahl beim Landeskriminalamt übergeben wurden, konnte die 35-jährige Begleiterin nach Feststellung ihrer Personalien ihren Weg fortsetzten. Einer der Festgenommenen gab bei seiner Festnahme falsche Personalien an und führte eine gefälschte ID-Karte mit sich. Nachdem seine richtigen Personalien ermittelt worden waren, stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits zwei Haftbefehle vorliegen. Die Festgenommenen sollen heute einem Richter vorgeführt werden.

