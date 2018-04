Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Nr. 0782

Die Kriminalpolizei der Direktion 6 hat gestern die Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung übernommen. Bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge kam es am Nachmittag gegen 15.30 Uhr zwischen einem 24-Jährigen und zwei unbekannten Männern auf dem U-Bahnhof Louis-Lewin-Straße in Hellersdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei traten und schlugen die Unbekannten den 24-Jährigen. Beim Zurückweichen des Angegriffenen stürzten die drei in das Gleisbett. Der Zugführer eines gerade einfahrenden Zuges der Linie U5 in Richtung Hönow brachte den Zug kurz vor den Beteiligten durch eine Notbremsung zum Stehen. Der 24-Jährige flüchtete sich in die Böschung. Die Unbekannten folgten ihm und attackierten ihn erneut. Anschließend entfernten sich die Angreifer. Der 24-Jährige wurde von Rettungskräften und einem Notarzt mit Kopf-, Rumpf- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 50 Jahre alte U-Bahn-Fahrer beendete seinen Dienst mit einem Schock.