Nr. 0781

Heute früh brannte in Biesdorf ein geparkter Wagen. Anwohner alarmierten gegen 4 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Schackelsterstraße, nachdem sie Flammen an einem Skoda entdeckt hatten. Feuerwehrleute löschten das Feuer. Der Firmenwagen wurde vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin prüft das Vorliegen einer politischen Motivation.