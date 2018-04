Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 0774

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in Zehlendorf, bei dem eine Autofahrerin schwere Verletzungen davontrug. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 69-Jährige kurz nach 8 Uhr mit ihrem Renault auf dem Teltower Damm in Richtung Clayallee. An der Laehrstraße fuhr sie, aus bislang ungeklärter Ursache, auf der Mittelinsel gegen ein Verkehrsschild. Kurzzeitig soll sie das Bewusstsein verloren haben. Zum Unfallort alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt brachten sie, vermutlich mit inneren Verletzungen, zur stationären Behandlung in eine Klinik.