Nr. 0771

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht mehrere Mülltonnen in Neukölln in Brand gesetzt. Gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr zu zwei brennenden Kunststoffbehältern in die Mahlower Straße alarmiert. Ein Anwohner hatte die Flammen bemerkt und Hilfe gerufen. Bereits zweimal war es kurz zuvor zu ähnlichen Einsätzen in der Hermann- und der Fontanestraße gekommen. Ein Brandkommissariat ermittelt.