Der Polizei vergeblich davongerast

Nr. 0765

Zivilpolizisten des Polizeiabschnitts 36 haben in der vergangenen Nacht zwei Raser in Gesundbrunnen gestellt. In der Osloer Straße Ecke Schwedenstraße fielen den Polizisten gegen 2.40 Uhr zwei Fahrzeuge auf, die unter lautem Motorengeheul und stark beschleunigend die Schwedenstraße in Richtung Badstraße davonfuhren. Da zu diesem Zeitpunkt der Verdacht bestand, dass die beiden BMW-Fahrer sich ein Rennen lieferten, fuhren die Polizisten ihnen nach um sie zu stoppen. Die Fahrer rasten im weiteren Verlauf über die Badstraße in Richtung Brunnenstraße davon. Erst bei Erreichen der Badstraßenbrücke nahmen die Beamten die beiden Männer wieder auf und sahen, wie sie ihre Fahrzeuge stark abbremsten und ihr Warnblinklicht einschalteten. Als weitere Einsatzkräfte zur Verstärkung herangezogen wurden, hielten die Beamten die beiden Autos an und überprüften die 23 und 29 Jahre alten Fahrer. Nicht nur ihre Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, ihre Führerscheine durften die beiden auch gleich abgeben. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Autorennen ermittelt.