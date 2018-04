In einer Bar begann der Streit

Nr. 0760

Nach einem Streit in einer Bar in Neukölln musste ein Mann mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Streit eines 21-Jährigen mit insgesamt drei Unbekannten begann in einer Bar in der Tellstraße und endete gegen 4 Uhr draußen vor der Tür in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der junge Mann schließlich am Ober- und Unterkörper mit Messerstichen verletzt wurde. Er kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Alle drei Täter flüchteten. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 ist ihnen jetzt auf der Spur und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.