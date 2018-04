Fahrkartenkontrolleurin geschlagen

Nr. 0758

Ein Unbekannter schlug gestern Nachmittag in Zehlendorf bei einer Fahrkartenüberprüfung eine Kontrolleurin. Gegen 17.30 Uhr hatten die 32-Jährige und ihr Kollege bereits einen Jugendlichen ohne Fahrschein in der S-Bahn der Linie 1, Fahrtrichtung Wannsee, festgestellt und verließen gemeinsam den Zug am Bahnhof Zehlendorf, um sich die Personalien des Schwarzfahrers zu notieren. Nach dem Aussteigen rannte der Fahrscheinlose jedoch plötzlich los und rempelte die 32-Jährige fast um. Als sie versuchte, ihn am Pullover festzuhalten, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht, konnte sich losreißen und entkommen. Die Kontrolleurin erlitt eine blutende Nase, hatte Schmerzen an Kopf sowie Nacken und kam zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.