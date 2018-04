Fahrscheinkontrolleure beleidigt

Nr. 0748

Ein 51-jähriger Fahrgast soll gestern Abend während einer Kontrolle in einer Straßenbahn in Köpenick drei Mitarbeiter antisemitisch beschimpft haben. Gegen 18.45 Uhr überprüften die Kontrolleure im Alter von 25, 28 und 37 Jahren in der Straßenbahn der Linie 68 die Fahrscheine der Fahrgäste. Der 51-Jährige konnte bei der Kontrolle keinen Fahrschein vorweisen. Bei der anschließenden Überprüfung in der Lindenstraße habe der Mann die Mitarbeiter beschimpft, die daraufhin die Polizei alarmierten. Der 51-Jährige sieht nun Strafermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen und wegen Beleidigung entgegen.