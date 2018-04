Homophober Übergriff – Polizei sucht Tatverdächtigen mit Bildern

Nr. 0746

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am 10. Dezember 2017 zwei Jugendliche in Marzahn homophob beleidigt und geschlagen haben soll. Gegen 0.30 Uhr soll der Abgebildete, gemeinsam mit einem weiteren Unbekannten, zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren am Betriebshof Marzahn in der Landsberger Allee 565 ins Gesicht geschlagen und homophob beleidigt haben. Bei dem Gesuchten soll es sich um den Haupttäter gehandelt haben. Bei dem Angriff wurden die beiden Jugendlichen leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer kennt den Abgebildeten und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tatbegehung gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt am Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664-953124 oder per E-Mail, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.