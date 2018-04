Nach Autodiebstahl – Tatverdächtige an Autobahnabfahrt gestellt

Nr. 0743

Zivilpolizisten der Polizeiabschnitte 13 und 14 haben gestern Abend vier mutmaßliche Autodiebe in Französisch Buchholz festgenommen. Auf einem Park and Ride Parkplatz in der Straße Am Feuchten Winkel sahen die Fahnder zunächst zwei Männer, die sich gegen 21.30 Uhr an einem geparkten Skoda zu schaffen machten und sich kurz danach damit entfernten. Ihnen hinterher fuhren in einem Opel zwei mutmaßliche Komplizen. An der Autobahnabfahrt Bucher Straße fand ihre Fahrt ein jähes Ende. Die Polizisten stoppten die beiden Autos und nahmen den 29-jährigen Fahrer des gestohlenen Fahrzeuges sowie seinen 24-jährigen Beifahrer und die beiden 25-Jährigen aus dem Opel fest. Sie wurden einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei überstellt. Die Ermittlungen dauern an.