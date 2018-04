Nach gefährlicher Körperverletzung – Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 0773

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Unbekannten, der am 7. Dezember 2017 einen 56-Jährigen angegriffen hatte. Gegen 18.10 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge auf dem U-Bahnhof Boddinstraße, wie der Mann aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus attackiert wurde, und alarmierte die Polizei. Der abgebildete Unbekannte trat dem 56-Jährigen gegen den Kopf, so dass dieser gegen einen Metallbehälter prallte. Anschließend erhielt er noch mehrere Faustschläge in das Gesicht. Der Angreifer und seine Begleiter entfernten sich anschließend vom U-Bahnhof. Der 56-Jährige blieb unverletzt.