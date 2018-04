Festnahme im Keller

Nr. 0739

Eine aufmerksame Passantin alarmierte in der vergangenen Nacht die Polizei zu einem Zeitungsladen im Falkenhagener Feld. Kurz vor 3 Uhr bemerkte die 53-Jährige vor dem Geschäft im Kraepelinweg zwei Männer, die mit mehreren Müllsäcken davor hantierten. Die eintreffenden Beamten des Polizeiabschnitts 21 und des Kriminaldauerdienstes der Direktion 2 stellten ein aufgebrochenes Kellerfenster fest, trafen im Keller des Zeitungsladens einen mutmaßlichen 21-jährigen Einbrecher an und nahmen ihn fest. Von seinem Begleiter fehlte jede Spur. In dem Kellerraum waren bereits weitere Müllsäcke, gefüllt mit Zigaretten, offensichtlich zum Abtransport bereitgestellt worden. Das Einbruchskommissariat der Direktion 2 hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun, ob das Duo für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnte. Der Festgenommene soll morgen einem Richter vorgeführt werden.