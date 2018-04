Autoeinbrecher festgenommen

Nr. 0728

Zivilpolizisten des Abschnitts 63 nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Autoeinbrecher in Hellersdorf fest. Gegen 23.25 Uhr ertappten die Beamten den 41-jährigen Mann auf einem Parkplatz an der Zossener Straße Ecke Klausdorfer Straße auf dem Sitz eines VW Golf. Er hatte bereits ein ausgebautes Autoradio in seinen Händen. Zudem blutete er an einer Hand. Diese Verletzung zog er sich offenbar beim Einschlagen des Fensters der Beifahrertür zu. Nach seiner Festnahme kam er zunächst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und wurde anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 6 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.