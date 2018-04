Wettbüro überfallen

Nr. 0727

Bei einem Überfall heute Vormittag auf ein Wettbüro in Tempelhof erlitt der Angestellte einen Schock. Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat ein Unbekannter gegen 11.05 Uhr die Spielhalle am Tempelhofer Damm und bedrohte den 29-jährigen Mitarbeiter. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er von dem Angestellten die Herausgabe der Einnahmen. Anschließend flüchtete der Räuber unerkannt in unbekannte Richtung. Der 29-Jährige blieb körperlich unversehrt, stand aber deutlich unter dem Eindruck des Geschehenen. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.