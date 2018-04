Bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Friedrichshain-Kreuzberg/Marzahn-Hellersdorf

Eine Radfahrerin und ein Fußgänger wurden bei Verkehrsunfällen gestern Abend und in der vergangenen Nacht in Kreuzberg und Marzahn schwer verletzt. Die weiteren Unfallbearbeitungen haben die zuständigen Verkehrsermittlungsdienste übernommen.

Nr. 0721

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-Jähriger gegen 20.20 Uhr mit seinem Toyota die Blücherstraße in Fahrtrichtung Urbanstraße. Seinen Aussagen zufolge soll es beim Linksabbiegen in die Zossener Straße zum Zusammenstoß mit der 28-jährigen Radfahrerin, die dort gerade von der Fußgängerfurt kommend die Fahrbahn mit ihrem Rad überquert haben soll, gekommen sein. Die Zweiradfahrerin erlitt hierbei schwere Verletzungen am Kopf, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten.

Nr. 0722

Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 35-jähriger Tramfahrer gegen 1.10 Uhr die Kreuzung Landsberger Allee/ Blumberger Damm. Seinen Angaben nach soll ein 36-jähriger Fußgänger im Haltestellenbereich ein Bein vorgestreckt haben, so dass es hier zu einer leichten Berührung kam. Der Fußgänger soll hierbei das Gleichgewicht verloren und zu Boden gestürzt sein. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen am Kopf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tramfahrer erlitt einen Schock.