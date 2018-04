Nr. 0720

Unbekannte beschmierten gestern Abend eine Hausfassade in Moabit. Gegen 18.50 Uhr entdeckten Polizisten während ihrer Streifenfahrt den ungefähr 50 × 100 cm großen roten politisch motivierten Schriftzug an der Wand eines Mehrfamilienhauses in der Wiclefstraße. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.