Raser gestellt und vorläufig festgenommen

Reinickendorf/Spandau

Nr. 0717

In den gestrigen Abendstunden nahmen Polizisten einen 37-Jährigen in Falkenhagener Feld vorläufig fest, der sich zuvor an einem Autorennen beteiligte. Gegen 20.45 Uhr fielen Zivilbeamten des Abschnitts 35 zwei Autos am Kurt-Schumacher-Damm auf, die sich offensichtlich ein Rennen lieferten. Beide Fahrzeuge, ein VW und ein Mercedes, fuhren deutlich zu schnell durch diverse Straßen bis auf die BAB A111. Während der Mercedes die Autobahn weiter in Richtung Rudolf-Wissel-Brücke fuhr, verließ der VW-Fahrer die Autobahn am Heckerdamm. Von der Zivilstreife verfolgt, kam der 37-Jährige zunächst den Anhaltesignalen der Polizisten am Jakob-Kaiser-Platz nach, entzog sich dann jedoch der Kontrolle, indem er Gas gab. Die Verfolgung führte in Richtung Spandau, auf der der Fahrer mehrere rote Ampeln überfuhr, weitere Verkehrszeichen missachtete, andere Verkehrsteilnehmer gefährdete und sogar das Licht ausschaltete, um den Verfolgern zu entkommen. Einen Einsatzwagen des Abschnitts 21 rammte er in der Radelandstraße und setzte seine Flucht fort. In der Falkenseer Chaussee kam es erneut zu einem Unfall mit einer Zivilstreife des Abschnitts 35. Hierbei verletzte sich eine Polizistin und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Kurzfristig verloren die Beamten den Wagen aus den Augen, konnten ihn jedoch im Reckeweg samt 37-jährigen Fahrer stellen. Er wurde vorläufig festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen. Das Tatfahrzeug beschlagnahmten die Beamten.