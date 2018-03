Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0714

Schwer verletzt wurde heute Vormittag eine Fußgängerin in Schöneberg. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 39-Jähriger gegen 11 Uhr mit seinem Opel in der Zietenstraße unterwegs und bog links in die Bülowstraße in Richtung Nollendorfplatz ab. Dabei erfasste er die 64-Jährige, die die Straße überquerte und ihm entgegen kam. Rettungskräfte brachten sie mit Kopf-, Bein- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Opel-Fahrer wurde nicht verletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernahm die Unfallbearbeitung.