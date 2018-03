Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Nr. 0712

Heute früh kam ein alkoholisierter Autofahrer in Tiergarten von der Fahrbahn ab. Nach ersten Erkenntnissen war ein 25-Jähriger gegen 2.30 Uhr mit einem Mercedes in der Potsdamer Straße in Richtung Potsdamer Platz unterwegs. In Höhe der Ludwig-Beck-Straße kam er mit dem Wagen nach links von der Straße ab und fuhr auf den Mittelstreifen. Dort prallte er zunächst gegen einen Laternenmast, streifte dann einen Baum und touchierte beim Ausrollen einen Mast sowie einen weiteren Baum. Glücklicherweise blieben neben ihm auch die drei Insassen, eine 25-Jährige und zwei junge Männer im Alter von 19 und 21 Jahren, unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden. Alarmierte Polizisten nahmen bei dem Mercedes-Fahrer Alkohol in der Atemluft wahr und führten bei ihm eine Atemalkoholmessung durch. Diese ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Darüber hinaus hatte er seinen ausländischen Führerschein nicht in einen deutschen umschreiben lassen, so dass er sich nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Nach einer Blutentnahme in einer Gefangenensammelstelle wurde der 25-Jährige entlassen. Der Wagen wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Die Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4.