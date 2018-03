Mit Haftbefehl und ohne Versicherung auf der Straße unterwegs

Nr. 0710

Polizisten überprüften gestern Abend einen Autofahrer und seinen Wagen in Halensee. Gegen 21.50 Uhr fiel den Beamten der Autobahnpolizei auf der BAB 100 in Richtung Wedding ein Fiat auf. An der Abfahrt Kurfürstendamm hielten sie den Wagen an und überprüften ihn. Dabei stellten sie fest, dass das Auto nicht versichert ist, daher bereits zur Fahndung ausgeschrieben war und der 35-jährige Autofahrer obendrein mit einem Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen gesucht wurde. Er zog die Zahlung einer Geldstrafe vor und blieb so auf freiem Fuß. Für das Fehlen der gültigen Autoversicherung muss er sich dennoch verantworten. Die Polizisten entstempelten die Kennzeichen des Fiats und verboten die Weiterfahrt mit dem Wagen.