Nr. 0702

In der vergangenen Nacht brannte der Radkasten eines Mercedes in Prenzlauer Berg. Gegen 2.10 Uhr bemerkten Zivilpolizisten in der Gudvanger Straße das Feuer an dem geparkten Wagen. Die Beamten löschten geistesgegenwärtig den Brand, bevor dieser sich weiter ausdehnen konnte. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Nacharbeiten. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.