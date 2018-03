Deutlich zu schnell unterwegs

Nr. 0701

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in Charlottenburg in der vergangenen Nacht war ein Mercedes rasant unterwegs. Den Beamten der Autobahnpolizei kam der Wagen gegen 2 Uhr auf der Stadtautobahn in Fahrtrichtung Wedding vor die Linse. Er wurde in Höhe der Knobelsdorffbrücke mit 112 Stundenkilometern angemessen, obwohl dort nur 60 km/h erlaubt waren. Den Fahrer oder die Fahrerin erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 280 €, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.