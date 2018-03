Radfahrerin bei Unfall verletzt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0696

Bei einem Unfall in Wedding wurde in der vergangenen Nacht eine Radfahrerin schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste gegen 1.20 Uhr ein Mercedes an der Kreuzung Müller- Ecke Seestraße beim Linksabbiegen in die Seestraße in Richtung Afrikanische Straße die 29-Jährige. Sie verletzte sich bei dem Aufprall schwer an Kopf sowie Rumpf und wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht, in der sie stationär aufgenommen wurde. Der Mercedes flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4

Die Polizei fragt:



Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Auto und/oder zu dessen Kennzeichen machen?

Wer kann Angaben zur Fahrzeugführerin oder zum Fahrzeugführer machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an den Verkehrsermittlungsdienst in der Eiswaldtstraße 18 in Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-472800 oder jede andere Polizeidienststelle.