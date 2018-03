Uhrendieb auf der Flucht nach Verkehrsunfall gestellt

Nr. 0695

Zu einem Diebstahl mit anschließender Flucht und einem Verkehrsunfall kam es gestern Abend in Grunewald. Gegen 18.55 Uhr hielt ein VW Golf an der Kreuzung Kurfürstendamm Ecke Schwarzbacher Straße. Nach Aussage von Zeugen sollen dann zwei junge Männer ausgestiegen und zu einem am Fußgängerüberweg wartenden Mann gegangen sein. Diesem sollen sie dessen Armbanduhr vom Handgelenk gerissen haben. Anschließend stiegen die Beiden wieder in das Auto und der Wagen soll mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Auguste –Viktoria-Straße davongefahren sein. Von dort fuhr der Wagen auf die Stadtautobahn BAB 100 und stieß beim Einfädeln in den Fließverkehr mit dem VW Golf einer 50-Jährigen zusammen, der sich durch den Zusammenstoß um die eigene Achse drehte und anschließend linksseitig zum Stehen kam. Der VW der mutmaßlichen Uhrendiebe wurde ebenfalls beschädigt und kam etwas weiter auf dem rechten Fahrstreifen ebenfalls zum Stehen. Die drei Insassen des Fluchtautos stiegen aus dem Auto aus und flüchteten zu Fuß. Während die beiden Beifahrer unerkannt entkamen, stellten alarmierte Polizisten den 17-jährigen Fahrer und nahmen ihn fest. Nach einer vorsorglichen Untersuchung in einem Krankenhaus und einer Identitätsfeststellung, holte seine Mutter ihn aus der Klinik ab. Die 50-Jährige blieb ebenfalls unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2. Die betroffenen Fahrspuren blieben zur Beräumung bis 19.52 Uhr gesperrt.