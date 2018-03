Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Nr. 0694

Polizisten nahmen gestern Abend in Dahlem zwei Einbrecher fest. Ein Anwohner alarmierte gegen 21.10 Uhr die Polizei in den Carpinusweg, als er dort zwei dunkelgekleidete Personen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses herumschleichen sah. Die eingetroffenen Beamten stellten eine aufgebrochene Terrassentür und bereits den ersten mutmaßlichen Einbrecher im Flur des Hauses und nahmen ihn fest. Da der Zweite nicht sogleich zu entdecken war, umstellten die Einsatzkräfte das Haus und riefen Polizeihundeführer hinzu. Diese durchsuchten das Haus mit ihrem Hund und nahmen den mutmaßlichen Komplizen auf der Gästetoilette fest, wo er sich versteckt hatte. Die beiden 39- und 49-jährigen Einbrecher wurden in eine Gefangenensammelstelle gebracht und dort dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 4 überstellt.