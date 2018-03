Schwerverletzter Kradfahrer

Nr. 0693

Schwer verletzt wurde gestern Mittag ein Kradfahrer in Reinickendorf. Gegen 13.40 Uhr befuhr der 55-Jährige mit einer Suzuki die Provinzstraße in Richtung S-Bahnhof Wilhelmsruh, als kurz vor der Einmündung Kühnemannstraße ein 76-jähriger Autofahrer mit einem Kia von einem Parkplatz in den Fließverkehr einfuhr und die Vorfahrt des heranfahrenden Motorradfahrers missachtete. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 55-Jährige stürzte und auf der Fahrbahn liegenblieb. Das Motorrad rutschte noch gegen einen entgegenkommenden Bus der BVG, in welchem Niemand verletzt wurde, und anschließend gegen ein geparktes Auto. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Suzukifahrer mit Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Provinzstraße war zwischen der Pankower Allee und der Schwabstraße bis 14.45 Uhr auf beiden Fahrstreifen gesperrt.