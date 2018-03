Polizeifahrzeug mit Steinen angegriffen

Nr. 0689

Mit Steinen beworfen wurde in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug der Polizei in Friedrichshain. Gegen 1 Uhr hielt das Fahrzeug einer Einsatzhundertschaft an der Kreuzung Rigaer Straße Ecke Liebigstraße, als Unbekannte das Heck und die rechte Seite des Wagens mit Mauer- und Pflastersteinen bewarfen. Um weitere Angriffe zu verhindern, startete der Fahrer den Motor und fuhr den Einsatzwagen aus dem Gefahrenbereich. Dort stellten die Beamten fest, dass der Gruppenwagen an mehreren Stellen beschädigt wurde. Zurück am Tatort sicherten die Einsatzkräfte diverse Steine als Beweismittel, die Täter waren geflüchtet. Die eingesetzten Polizeikräfte wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.