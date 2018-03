Polizisten angegriffen

Nr. 0687

Das laute Herumschreien in einem Hausflur in Adlershof führte in der vergangenen Nacht zu einem Polizeieinsatz. Kurz vor 1 Uhr alarmierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Dörpfeldstraße zum wiederholten Mal die Polizei, da dort eine 27-Jährige im Hausflur herumschrie. Entgegen eines vorangegangenen Einsatzes ließ sich die Frau beim zweiten Mal nicht beruhigen und drohte sich etwas anzutun. Die Beamten führten sie zum Einsatzwagen, in dem sie plötzlich um sich schlug und einen Polizisten im Gesicht verletzte. Bei der Abwehr der Schläge wurde auch die 27-Jährige leicht verletzt. Während alarmierte Rettungskräfte sie vor Ort behandelten, kam der Beamte zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Anschließend musste er seinen Dienst beenden. Die Schlägerin kam zu einer Gefangenensammelstelle, in der sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste.