Vermisster Junge ist wieder da

Nr. 0684

Der Sechsjährige, der seit heute Morgen vermisst wurde, ist wieder da. Er wurde in einer anderen Horteinrichtung wohlauf angetroffen.

Erstmeldung Nr. 0683 vom 27. März 2018: Kind wird vermisst – Die Polizei bittet um Mithilfe

Auf der Suche nach einen vermissten Jungen bittet die Vermisstenstelle mit der Veröffentlichung eines Fotos die Bevölkerung um Mithilfe.

Gemeinsam mit seiner Mutter war der Sechsjährige heute Morgen in Gesundbrunnen zu Fuß auf dem Weg von der Wohnung in der Koloniestraße zu seinem Schulhort in der Gotenburger Straße. Da der Junge den Weg alleine gehen wollte, ließ sie ihn gewähren, folgte ihm jedoch auf der anderen Straßenseite. An der Kreuzung Soldiner Straße/Prinzenallee sei das Kind dann gegen 7.10 Uhr nach rechts in die Prinzenallee abgebogen. Als die Mutter kurz danach an dieser Stelle ankam, konnte sie ihren Sohn nicht mehr sehen. Sie begab sich sofort zum Hort, wo der Junge nicht angekommen war, und erstattete umgehend eine Vermisstenanzeige. Eine Absuche der Umgebung durch Polizeikräfte unter Einsatz eines Hundes und die bisherigen Ermittlungen führten bisher nicht zum Auffinden des Kindes.