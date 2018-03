Schwer verletzter Fußgänger

Nr. 0681

In der vergangenen Nacht wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 32-Jährige kurz vor Mitternacht die Fahrbahn der Brunnenstraße, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, überquert haben. Ein 47 Jahre alter Ford-Fahrer, der von der Voltastraße kommend in Richtung Rügener Straße unterwegs war, erfasste ihn. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fußgänger schwere Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.