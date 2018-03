Brandstiftung – Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 0680

Gestern Mittag legten Unbekannte ein Feuer in Charlottenburg-Nord. Den bisherigen Ermittlungen zufolge setzten die Täter kurz vor 13 Uhr Versorgungsleitungen unter der Mörschbrücke in Brand. Durch die Hitze wurden auch Teile der Brücke sowie der Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch das Feuer waren die Brücke sowie Schifffahrtsstraßen für rund fünf Stunden gesperrt. Über 400 Gewerbebetriebe und über 6.000 Haushalte waren von der Versorgungsunterbrechung betroffen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und prüft unter anderem ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben.