Spätkauf überfallen

Nr. 0678

Bei einem Überfall auf einen Spätkauf gestern Abend in Moabit blieb die Angestellte glücklicherweise unverletzt. Den Angaben der 39-Jährigen zufolge betrat ein ihr Unbekannter gegen 18.20 Uhr das Geschäft in der Perleberger Straße und gab vor, Waren kaufen zu wollen. Als sie ihn anschließend zum Bezahlen aufforderte, ergriff er die Kasse und entriss ihr diese. Anschließend flüchtete der Räuber unerkannt in Richtung Turmstraße. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.