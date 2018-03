Auf frischer Tat in Lokal festgenommen

Nr. 0675

In Charlottenburg nahmen Polizeikräfte der 35. Einsatzhundertschaft und des Abschnitts 24 heute früh drei mutmaßliche Einbrecher fest. Gegen 3.30 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei zu einem Lokal am Stuttgarter Platz, da sie verdächtige Geräusche aus den Räumen des Restaurants gehört hatte. Die eintreffenden Polizisten stellten eine aufgebrochene Ladeluke zum Keller fest und trafen in dem Lokal auf drei Männer, die dabei waren, einen Safe aufzubrechen. Ein weiterer Safe war bereits gewaltsam geöffnet worden. Die Einsatzkräfte nahmen die drei Eindringlinge im Alter von 25, 26 und 39 Jahren fest und stellten verschiedene Werkzeuge sicher. Die Festgenommenen wurden dem Einbruchskommissariat der Direktion 2, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat, übergeben.