Bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Charlottenburg-Wilmersdorf/Spandau/Reinickendorf

Bei Verkehrsunfällen am gestrigen Tage in den Stadt- bzw. Ortsteilen Wilmersdorf, Wilhelmstadt und Wittenau wurden mehrere Personen verletzt. Die zuständigen Verkehrsermittlungsdienste haben die weitere Unfallbearbeitung übernommen.

Nr. 0670

Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Fiat gegen 12.50 Uhr die Blissestraße in Richtung Detmolder Straße. Hierbei soll er unvermittelt mit seinem Fahrzeug nach rechts ausgeschert und zu einem Wendemanöver angesetzt haben. Vermutlich übersah hierbei er eine 47-jährige Rollerfahrerin, die sich linksseitig neben seinem Fahrzeug befunden hatte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Zweiradfahrerin stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in eine Klinik. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb der Bereich gesperrt.

Nr. 0671

Nach den bisherigen Erkenntnissen hielt eine 22-Jährige ihren Renault in der zweiten Reihe in der Wilhelmstraße, um gegen 22 Uhr Insassen aussteigen zu lassen. Ein 39-Jähriger, der mit seinem Mercedes die Wilhelmstraße in Richtung Klosterstraße befuhr, übersah vermutlich den haltenden Wagen und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault gegen zwei geparkte Fahrzeuge geschoben, wobei eine 54-jährige Insassin des Renaults mehrere Rippenbrüche erlitt. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Mercedes zu Fuß unerlaubt vom Unfallort. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste der Bereich rund vier Stunden gesperrt bleiben.

Nr. 0672

Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 32-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem BMW die Oranienburger Straße in nördlicher Richtung. Hierbei soll er bei Rot auf die Kreuzung Am Nordgraben Ecke Oranienburger Straße gefahren sein. Er stieß hier mit dem Opel einer 20-Jährigen zusammen, die die Kreuzung bei grünem Licht passiert haben soll. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und blieb an einem Ampelmast, der dadurch aus dem Boden gerissen wurde, liegen. Die Fahrzeugführerin und drei weitere Insassinnen im Alter von 19, 43 und 48 Jahren wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer konnte nach einer ambulanten Behandlung die Klinik verlassen. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich rund dreieinhalb Stunden komplett gesperrt werden.