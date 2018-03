Streit unter Arbeitskollegen endet blutig

Nr. 0669

Bei einem Streit gestern früh in Neukölln wurde ein 31-Jähriger schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen fand eine 28-Jährige gegen 3 Uhr in der Küche eines Lokals in der Karl-Marx-Straße ihren Freund, aus dem Ohr blutend, vor. Zeugenaussagen zufolge soll er im Vorfeld mit einem der Frau unbekannten Arbeitskollegen in Streit geraten sein. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik, wo er nach einer Notoperation verbleiben musste. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen