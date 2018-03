Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Nr. 0667

Bei einem Unfall heute Morgen in Rahnsdorf sind ein Autofahrer und seine Ehefrau schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der 28-Jährige gegen 7.10 Uhr mit seinem Skoda die Fürstenwalder Allee in Richtung Berliner Straße, kam in Höhe des Bundesarchivs aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Er und seine ein Jahr ältere Ehefrau erlitten schwere Verletzungen und kamen zu intensivmedizinischen Behandlungen in Krankenhäuser. Der Skoda wurde sichergestellt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Fürstenwalder Allee zwischen Fahlenberg- und Lutherstraße für rund drei Stunden gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die Unfallbearbeitung.