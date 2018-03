Mann angegriffen und schwer verletzt

Nr. 0666

Ein Mann wurde in der vergangenen Nacht bei einem Angriff in Lichtenberg schwer verletzt. Zeugen gaben an, dass der 29-Jährige gegen 0.30 Uhr in der Zwischenebene des U-Bahnhofs Frankfurter Allee mit drei jüngeren Männern in Streit geraten war. Aus der Gruppe heraus erhielt er einen Fußtritt gegen den Oberkörper, stürzte nach hinten auf den Boden und blieb regungslos liegen. Das Trio flüchtete anschließend. Mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen kam der 29-Jährige in eine Klinik, in der er sofort operiert werden musste. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 ermittelt.