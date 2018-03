Nr. 0664

Sehr schnell war heute am frühen Vormittag in Steglitz ein Auto unterwegs. Kurz nach 9 Uhr wurde auf der BAB 103 in Höhe Joachim-Tiburtius-Brücke in Richtung Schloßstraße ein Audi mit 191 km/h bei erlaubten 80 Stundenkilometern geblitzt. Davon wird der Raser oder die Raserin wohl per Post erfahren. Mindestens 680,- Euro werden von der Bußgeldstelle gefordert werden. Dazu kommen zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.