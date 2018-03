Tankstellen überfallen

Pankow/Steglitz-Zehlendorf

In den gestrigen Nachmittagsstunden und in der frühen Nacht wurden zwei Tankstellen in Pankow und Lichterfelde überfallen. Verletzt wurde niemand. Die Raubkommissariate der Polizeidirektionen 1 und 4 übernahmen die jeweiligen Ermittlungen.

Nr. 0659

Kurz nach 16 Uhr betraten zwei Maskierte die Tankstelle in der Damerowstraße in Pankow, bedrohten einen Angestellten mit einem Schlagstock und forderten Geld. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen schlug ein Täter mit dem Schlagstock auf den Verkaufstresen. Daraufhin öffnete der 19-jährige Mitarbeiter die Kassen und die Räuber griffen sich selbst das Geld. Anschließend flüchtete das Duo.

Nr. 0660

Gegen 22 Uhr begaben sich zwei Unbekannte in die Räumlichkeiten der Tankstelle in der Hildburghauser Straße. Ein Täter bedrohte einen 37 Jahre alten Verkäufer mit einer Schusswaffe und verlangte Geld sowie Zigaretten. Während der Angestellte die geforderten Sachen übergab, nahm der Komplize des Bewaffneten Spirituosenflaschen und Süßwaren aus den Auslagen. Anschließend verließen die maskierten Räuber die Tankstelle und liefen in Richtung Hochstraße davon.