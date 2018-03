Von der Fahrbahn abgekommen

Nr. 0656

Heute früh kam es zu einem Verkehrsunfall in Johannisthal. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 50-Jähriger gegen 3.15 Uhr mit seinem Toyota in der Südostallee in Richtung Sterndamm unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Wagen nach rechts von der Straße ab, touchierte zwei Bäume und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer verließ schwer verletzt den Wagen. Ein Anwohner, der durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden war, alarmierte Polizei und Feuerwehr, lief zum Toyota und löschte ein Feuer im Motorraum des Wagens. Rettungssanitäter brachten den 50-Jährigen mit Kopf- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen. Während der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten war die Südostallee bis etwa 4.45 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 hat die Unfallbearbeitung übernommen.