Geld geraubt

Charlottenburg-Wilmersdorf/Lichtenberg

Bei Überfällen auf Geschäfte in Charlottenburg und Alt-Hohenschönhausen gestern Abend und in der vergangenen Nacht kamen die Mitarbeiter mit dem Schrecken davon. Die zuständigen Raubkommissariate der Polizeidirektionen 2 und 6 haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nr. 0653

Aussagen von Mitarbeitern zufolge betrat ein Maskierter gegen 20.10 Uhr den Supermarkt in der Knesebeckstraße in Charlottenburg und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nach Erhalt des Geldes flüchtete er unerkannt in Richtung Lietzenburger Straße. Der 27-jährige Angestellte und seine beiden Kolleginnen im Alter von 47 und 57 Jahren blieben unverletzt.

Nr. 0654

Ermittlungen zufolge kam ein Maskierter gegen 1 Uhr in die Filiale eines Pizzalieferanten in der Konrad-Wolf-Straße in Alt-Hohenschönhausen, bedrohte einen Angestellten mit einem Messer sowie einem Reizgas und verlangte die Herausgabe des Kasseninhalts. Der 21-jährige Mitarbeiter kam dem nach. Anschließend flüchtete der Räuber unerkannt in Richtung Große-Leege-Straße.